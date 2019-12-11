Doğan, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu

Öğrencilik anılarını anlatan Başkan Doğan, eski adıyla Endüstri Meslek Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günü' kapsamında ki etkinlikte öğrencilerle keyifli olduğu kadar renkli bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlikte kısa bir sunum konuşması yapan Okul Müdürü Ahmet Çiçek, "Sevgili öğrenciler, kariyer günlerimizin konuğu olarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Okulumuz köklü bir eğitim kurumudur. Bugüne kadar yüz binlerce öğrenci mezun etti. Bunlardan birisi de Karkamış İlçemizin belediye başkanı olan Ali Doğan'dır. İstedik ki başarı hikayesini sizlerle paylaşsın” dedi. Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Başkan Ali Doğan, ‘Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum' diyerek, belediye başkanı oluncaya kadar geçen süreçte yaşadıklarını ve okul yıllarıyla ilgili anılarını öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Doğan, "Lise öğrencisi olarak hepinizin hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmalısınız çalışmadan bu hedeflere ulaşma imkanınız yoktur. Ben bu vesileyle üzerimde emeği bulunan tüm öğretmenlerimi saygı, sevgi ve şükranla anıyor aramızdan ayrılan öğretmenlerimize de rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda okul müdürü tarafından, Başkan Doğan'a Türk Bayraklı tablo ve okula kayıt olurken verdiği fotoğrafın çerçeveletilmiş hali hediye edildi.