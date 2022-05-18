Doğru 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramını kutladı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103'üncü Yıldönümünü büyük bir heyecan ve coşku ile kutladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Doğru mesajında, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ile başlayan milli mücadelede, düşmana karşı açılan bayrak, geleceğimizin temelini oluşturmuştur. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Milletinin başka devletlere asla boyun eğmeyeceğinin ve her zaman için bağımsızlık uğruna mücadele edeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği önemli bir gündür. Bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Çünkü gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların milli, manevi ve insani değerlere sahip olarak yetiştirilmesi, ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti; vatanı, milleti ve güçlü Türkiye'yi koruma ve devam ettirme ruhunu asla kaybetmeyecek olan Türk gençliğinin, üstün gayret ve başarıları ile sonsuza kadar var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, başta Arabanlı gençlerimiz olmak üzere tüm Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum'' ifadelerini kullandı.