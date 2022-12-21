Doğru, Bakan Kurum'dan Araban için destek istedi

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, makamında ziyaret ettiği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Araban için destek istedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, TBMM'de AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Abdullah Nejat Koçer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Doğru, Gaziantep heyetiyle birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Doğru, Araban Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen projeler hakkında istişarelerde bulunarak yapılan çalışmalar için Bakan Kurum'dan destek talebinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bakan Kurum ile yapılan toplantı sonunda kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Gaziantep Valimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanımız ile birlikte Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ederek, Gazi şehrimizde yapılan ve yapılacak olan projeler hususunda değerlendirmelerde bulunduk'' ifadelerine yer verdi.

Ankara dönüşünde ilçemize Bakanımız Kurum'un önemli destekleriyle döneceğini söyleyen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, yaptığı açıklamada, ''Milletvekillerimiz, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kiraz, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile birlikte Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik'' ifadelerini kullandı.