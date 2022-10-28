Doğru'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Doğru yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıldönümünü bu yıl da milletçe büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm yokluklara karşın bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olacak bir zaferle çıkan Türk Milleti, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarının ardında; Türk Milletinin fedakarlığı, vatan sevgisi ve azmi vardır. Unutmayalım ki biz, en zor zamanlarında dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini göstererek bugünlere gelmiş büyük bir milletiz. Ne mutlu bize ki milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumlarıyla özümsemiş, Türkiye'yi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyor, tüm Arabanlı hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum'' ifadelerini kullandı.