Doğru'dan 'Anneler Günü' mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 'Anneler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, anne sevgisinin sevgilerin en kıymetlisi olduğunu belirterek, varlıklarıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini söyledi. Doğru, mesajında annelerin emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın yanında en masum ve en temiz duyguların simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bizleri büyük fedakarlıklarla büyüten, yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren annelerimiz, babalarımız hangi yaşta olursak olalım, hayatta en güvendiğimiz insan ve en büyük güç kaynağımız olmuştur. Yeryüzünde hiç bir kimse yoktur ki bizleri onlar kadar sevsin ve korusun'' dedi.

Eğitimin ailede başlayan bir süreç ve ailenin temel direğinin de anneler olduğunu dile getiren Doğru, bu nedenle hayatın ilk yıllarında annelerden alınacak eğitimin, bireyin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir etken olduğunu kaydederek, 'Sorumluluk sahibi, kendine güvenen, değerlerine bağlı, mutlu ve huzurlu bireyler yetişmesinde en önemli rolü anneler üstlenmiştir'' ifadesini kullandı.

"Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez'' diyen Hasan Doğru, sözlerinin sonunda, "Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizin tek beklentisi ise sevgidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır. Onların gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Annelerimizi yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Bu vesileyle başta Arabanlı annelerimiz olmak üzere, tüm annelere minnet ve şükranlarımı sunuyor, fedakarlıklarla ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren ve hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum'' diye konuştu.