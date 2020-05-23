İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğru'dan Ramazan Bayramı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, Bayramların sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını pekiştirdiğini belirtti.


Doğru, Ramazan ayı içinde inançlar doğrultusunda ibadetler yoğunlaştırılırken, yardımlaşma anlayışının yurt genelinde olduğu gibi Araban ilçesinde de paylaşıldığını kaydetti.


Bayramları anlamlarına uygun şekilde kutlamanın öneminin büyük olduğunu söyleyen Doğru, ''Anlamlarına uygun şekilde kutlanan bayramlar, sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını güçlendirir. Sosyal Yardımlaşma ve duygularını pekiştirir'' dedi.


Ramazan Bayramını kutlayan Doğru, tüm Arabanlılara artan mutluluk ve başarılarla yeni bayramlara ulaşma temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.