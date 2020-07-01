İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğru'ya rozetini Numan Kurtulmuş taktı

CHP’den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, resmen AK Parti’ye geçti.

CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, resmen AK Parti'ye geçti. Doğru'nun yeni parti rozetini, 138. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş taktı.


Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçti. Hasan Doğru, Ankara'da yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı 138. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un taktığı rozetle resmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti.


Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Başkanı Eyup Özkeçeci de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.