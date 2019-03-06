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Doğum günü ölüm günü oldu

Gaziantep’te 17 yaşını bitirip 18 yaşına giren Mehmet Ali Dinç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'te 17 yaşını bitirip 18 yaşına giren Mehmet Ali Dinç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi 23 Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşına giren lise 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, dün saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralanan Dinç, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dinç, doğum gününde hayatını kaybetti.


Dinç'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Cenazenin otopsinin ardından Şahinbey ilçesi Bayramlı kırsal Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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