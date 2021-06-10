Doktor vekil Taşdoğan'dan vatandaşlara ‘aşı' çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ‘Aşı reddi' konusunu TBMM gündemine taşıyarak vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda aşılama oranındaki düşüşe değinerek, Türkiye'de yeteri kadar aşı olduğunu ifade etti.

Gazianteplileri ve tüm vatandaşları doktor vekil olarak aşı olmaya davet eden MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Covid-19 küresel pandemi süreci gölgesinde geride bıraktığımız birinci yılda geliştirilen çeşitli aşılar dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de uygulanmaya devam etmektedir. Bu aşamada ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sorunlardan biri de ‘aşı reddi' konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘Aşı reddi' sonuç olarak aşılamadaki gecikmelere veya önlenebilir salgının sürmesine sebep olmaktadır. Seçim bölgem Gaziantep başta olmak üzere, vatandaşlarımızın aşılanmasındaki oran düşüş göstermeye başlamıştır. Ülkemizde ve Gazi şehrimizde yeteri miktarda aşı bulunmaktadır. Bu sebeple aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımıza ‘Aşı reddi' yapmak yerine, bir hekim vekil olarak çekinmeden aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.