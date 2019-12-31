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Dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Gaziantep’te bir kadına yardım etme bahanesiyle telefonunu alarak kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te bir kadına yardım etme bahanesiyle telefonunu alarak kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın daha öncede kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 6 faili meçhul dolandırıcılık olayına daha karıştığı belirlendi.


Gaziantep'te kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ya da yardım etme gibi bahanelerle gerçekleşen 6 faili meçhul olayı ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yardım etme bahanesi ile bir kadının telefonunu çalışan şahsa ulaşan ekipler, gerçekleşen operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı. Ekipler yakalanan şahsın 6 faili meçhul olayının da şüphelisi olduğu belirledi.


Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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