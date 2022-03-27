Dolphin Ajans global oldu

Gaziantep'te 27 yılı aşkın süredir hizmet veren Dolphin Ajans, Türkiye'deki firmaların Avrupa'da markalaşmasını sağlamak amacıyla Dolphin Global'i kurdu.

2021'in son çeyreğinde Almanya'da kurulan ajans, geniş bir network ağı oluşturarak markalaşmak isteyen reklam verenlere ülkeler arasında köprü olacak. Dolphin Global, prodüksiyon ve jingle çalışmalarıyla marka konumlandırma hizmetlerinin yanı sıra medya planlama ve satın alma hizmetiyle de 360 derece hizmet sunacak. Firmaların Avrupa'da markalaşmasını sağlamak istediklerini belirten Nazmi Özkoyuncu, "Gaziantep bir marka şehir. Bu şehrin reklamcısı olmak bizim için bir onur oldu. 27 yılın üzerine şimdi Avrupa'ya reklam ajansı kurduk. Anadolu sermayesini köprü olup Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Firmalarımızın Avrupa'da markalaşmasını sağlamak istiyoruz. Markalaşmak çok meşakkatli bir yol, biz bunu biliyoruz. Markanın ruhunu oluşturuyoruz özellikle müzik yaparak. Buradan bütün iş adamlarımıza, firmalarımıza müjde vermek isterim dünyanın her tarafına reklam verebilecekler” dedi.

“Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine katkıda bulunun”

Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine katkıda bulunmanın reklamdan geçtiğini söyleyen Özkoyuncu, “Türkiye'nin 2023 vizyonu var. 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşması gerekiyor. Ülkemiz eğer üreten bir Türkiye olursa, ihracatında başarılı olabilirse, Gaziantep gibi diğer şehirlerde markalaşmaya önem verirlerse işte o zaman bu 500 milyar dolarlık ihracat rakamına motor görevi üstlenecekler. Bununla beraber ülkemiz bu hedefi zamanla yakalayacaktır. Bunun için reklama ihtiyaçları var” şeklinde konuştu.

“Reklamın ruhunu müziği oluşturur”

Reklamın ruhunu müziğin oluşturduğunu ifade eden Özkoyuncu, “Biz 27 yıldır bunun için çalışıyoruz. Markalarımızı bilinen marka olmanın dışında sevilen marka yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece bilinmek yetmez. Reklamın ruhunu müziği oluşturur. Biz 27 yıllık sürecimizde birden fazla markayı müzikle markalaştırdık. Hem ucuz, hem daha sevilen hem de akılda kalan marka yaptık. Sevilen marka değilseniz bilinmiş olmanız yeterli değildir. Ürünü ambalajı satar ama müzikte ruh katar” ifadelerini kullandı.

“Markalaşmak isteyen iş adamları ve sanayicilerin ihtiyacına daha hızlı cevap verilecek”

Özkoyuncu, markalaşmak isteyen iş adamları ve sanayicilerin ihtiyacına hızlı daha cevap verileceğini belirterek, “Dolphin Global, Avrupa'nın ve tüm şehirlerinde da hizmet verecek. Halihazırda var olan deneyim, tecrübe ve yeni çözüm ortaklığı genişletilerek markalaşmak isteyen iş adamları ve sanayicilerin ihtiyacına hızlı daha cevap verilecek. Ayrıca Dolphin Global'in Almanya'da kurulması birçok firmaya devletimizin sağlayacağı reklam teşviklerini de kullanılabilme fırsatını sunacak. İşte biz 27 yıllık tecrübemizle bunun için Avrupa'dayız. Yeter ki bize ulaşın, yunuslar kılavuzunuz olsun. Ekip olarak biz hazırız. www.dolphinglobal.de” diye konuştu.