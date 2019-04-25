Domotex Turkey Yarın kapılarını açıyor

Ş. tarafından düzenlenen "DOMOTEX Turkey Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" 27-30 Nisan 2019 tarihleri arasında 12. kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

27 Nisan Cumartesi günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)'de kapılarını açacak Fuar hakkında açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, halı üretiminin merkezi olan Gaziantep'te gerçekleştirilecek fuarın çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek Gaziantep'in halıda dünya trendini belirleyen bir noktada yer aldığını, her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

"Gaziantep halının üretim üssü ve sektörün dünya lideri"

Başkan Yıldırım, "Gaziantep halının üretim üssü ve sektörün dünya lideri Günde yaklaşık 1 milyon metrekare, yılda ise 300 milyon metrekarenin üzerinde parça halı üretiyoruz. Gaziantep, Türkiye makine halısı ihracatının yüzde 68'ini, dünya makine halısı ihracatının ise yüzde 32'ini gerçekleştiren sektör. Halı üretim ve ihracatında adeta bir dünya devi olan Gaziantep'i güçlü bir fuar şirketi ile buluşturarak hem Gaziantep hem de sektör için önemli bir başarıya imza atıyoruz" dedi. Türkiye'nin en büyük halı fuarının Gaziantep'te düzenlenmesinin çok önemli olduğunu fuarın bir yandan kent ekonomisine de canlılık kattığını dile getiren Başkan Yıldırım, "Dünyaya halı dokuyan şehirde halı fuarı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuar yalnızca halı sektörüne değil diğer sektörlere de büyük katkı sağlıyor. Fuar yeni iş bağlantıları ve ihracatın arttırılması için çok önemli. Halıda ileri teknolojiyi yakalayan halıcılarımız yatırımlarına devam ediyorlar. Halıcılarımızın yaptığı yatırımlar başarıyı da beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.

"Kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz"

Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda 11.951 ziyaretçinin ağırlandığını ve bu rakamın rekor olduğunun altını çizen Başkan Yıldırım, "Bu yılki Fuarımızda 39'u 14 ülkeden olmak üzere toplam 203 firma yer alacak. Dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlayacağımız bu önemli organizasyonla geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz ziyaretçi rekorumuzu aşmayı hedefliyoruz. Umuyorum ki tüm katılımcı firmalarımız açısından oldukça verimli ve bereketli bir 4 gün geçireceğiz" şeklinde konuştu.