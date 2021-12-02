İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

Gaziantep’te babasının öldüresiye döverek hastanelik ettiği 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı.

Gaziantep'te babasının öldüresiye döverek hastanelik ettiği 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı.


Gaziantep'te babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek ile annesi Semra Göç, devlet koruması altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 gün önce Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına koruma tedbir kararı çıkartılması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu incelemeye alan Başsavcılık, minik Cihan ile anne Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkarttı.



Polis koruması altındalar


Kararın çıkartılmasının ardından anne ile bebeği polis koruması altına alındı. Şuan ailesinin yanında olan anne Göç'ün talep etmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da barınması için imkanda sağlanacak.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 gün önce yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır. Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.