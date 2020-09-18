Dr. Abdullah Demirkan Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde göreve başladı.

Medical Park Gaziantep, teknik ve tıbbi donanımı, özellikli branşlarda görev yapan uzman hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dr. Abdullah Demirkan, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin uzman kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesi ve Sıfır Atık Belgesi ile birlikte ISO 10002, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 27001 belgelerinin sahibi olan Medical Park Gaziantep Hastanesi bölgenin tek, Türkiye'nin ise ikinci özel hastanesi olarak hizmet veriyor.

Abdullah Demirkan kimdir?

1978 Afyonkarahisar doğumlu olan Op. Dr. Demirkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2002 yılında mezun oldu. İhtisasını ise; Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun Cerrahisi alanında 2011 yılında tamamladı. Mecburi hizmet görevine ise Ağrı Devlet Hastanesi'nde 2011 yılında başladı. Sonrasında Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise uzman hekim olarak 2013 yılına kadar görev yaptı. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde ise 2013 yılında göreve başlayan Op. Dr. Demirkan, 2020 yılına kadar aynı hastanede hizmet vermiştir.

Ulusal ve uluslararası camiada yayınları ve makaleleri bulunan Dr. Abdullah Demirkan'ın Baş Boyun -Tiroid Cerrahisi, Larinks Cerrahisi ve Laringoloji, Yüz Plastik Cerrahi ve Rinoplasti alanında ve Temel - İleri Endoskopik Sinüs ve Kafa Kaidesi Cerrahisi hakkında çok sayıda kurs ve eğitime dahil olmuştur.

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği Üyeliği bulunan Medical Park Gaziantep Hastanesi Dr. Abdullah Demirkan'ın ilgi alanları ise; Geniz eti, bademcik ameliyatı, kulak ameliyatları, işitme kayıpları, baş dönmesi, kulak çınlaması, sinüs, burun ameliyatları, rinoplasti (burun estetiği), Baş,boyun, ağız içinde ve dudakta oluşan kitleler, allerjikrinit ve ses teli hastalıkları olarak sıralanmaktadır.