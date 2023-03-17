Dr. Çapkan Medical Point Gaziantep'te

Radyoloji Uzm. Dr. Davut Ünsal Çapkan hastanede hasta kabulüne başladı.

1993 ile 1999'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Uzm. Dr. Davut Ünsal Çapkan, 1999-2004 yıllarında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda Uzmanlığını tamamladı ve 2015 yılına gelindiğinde Adana Başkent Üniversitesi'nde Girişimsel Radyoloji'de fellow olarak bulunmuştur. Türkiye'nin birçok yerinde görev yapan Uzm. Dr. Çapkan ilk olarak 2005 yılından 2009 yılına kadar Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Medical Point Gaziantep'te çalıştı. 2013 yılından 2023 Şubat ayına kadar Gaziantep'te yer alan özel bir hastanenin Radyoloji Kurucu ve Sorumlu hekimi olarak kariyer hayatına devam etti. Kariyer hayatını birçok eğitimle taçlandıran Uzm. Dr. Davut Ünsal Çapkan; 2004'te Ankara Etlik SSK 2. Düzey detaylı Obstetrik Usg Eğitimi ile 2006 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Kardiyak Koroner BT Anjiografi Eğitimi alarak birçok başarılı işleme imza attı. Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyoloji Uzm. Dr. Davut Ünsal Çapkan'ın ilgi alanları: Girişimsel Radyoloji, Üroradyoloji (Manyetik Rezonans- Ultrason Prostat Füzyon Hedef Biyopsi), Kardiyak Görüntüleme (Kalp MR, Koroner BT anjiografi), Varis Tedavileri (Evla, Köpük skleroterapi), İleri Düzey BT-MR Uygulamaları(Spektroskopi, Perfüzyon MR, Traktografi,BT sanal endoskopi vb), Meme Görüntüleme ve Biyopsi Uygulamaları, Ablasyon tedavileri(Tiroid nodül, Osteoid Osteoma vb), 2. Düzey Obstetrik USG ve Detaylı Ultrasonografi, Geleneksel Tıp ( Akapunktur, Ozon, Mezoterapi vb) olarak sıralanmaktadır.

Uzm. Dr. Davut Ünsal Çapkan, Türk Radyoloji Derneği, Girişimsel Radyoloji ve CIRSE Derneği, Manyetik Rezonans Derneği, Türk Ultrasonografi Derneği, Pediatrik Radyoloji Derneği üyesidir.