Dr. Ersin Arslan'ın ismi Şahinbey'de yaşatılıyor

Ersin Arslan'ın 7. ölüm yıl dönümünde anarak, Şahinbey ilçesinde bulunan bir parkta Dr. Ersin Arslan'ın isminin halen yaşatıldığını ifade etti.

Başkan Tahmazoğlu, yaptığı basın açıklamasında şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, hasta yakının saldırısında hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ı 7. yıl dönümünde unutmadıklarını ifade etti. Ersin Arslan'ın isminin bir parkta yaşatıldığını da vurgulayan Tahmazoğlu, “2012 yılında görevi başında saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak görevi başında şehit olan Dr. Ersin Arslan kardeşimizin ismini Şahinbey İlçemizde bulunan parkımızda yaşatıyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde ailesine sabır, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.