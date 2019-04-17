İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dr. Ersin Arslan'ın ismi Şahinbey'de yaşatılıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2012 yılında görevi başında hasta yakınının saldırısıyla hayatını kaybeden Dr.

Ersin Arslan'ın 7. ölüm yıl dönümünde anarak, Şahinbey ilçesinde bulunan bir parkta Dr. Ersin Arslan'ın isminin halen yaşatıldığını ifade etti.


Başkan Tahmazoğlu, yaptığı basın açıklamasında şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, hasta yakının saldırısında hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ı 7. yıl dönümünde unutmadıklarını ifade etti. Ersin Arslan'ın isminin bir parkta yaşatıldığını da vurgulayan Tahmazoğlu, “2012 yılında görevi başında saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak görevi başında şehit olan Dr. Ersin Arslan kardeşimizin ismini Şahinbey İlçemizde bulunan parkımızda yaşatıyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde ailesine sabır, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.