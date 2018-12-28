Dr. Kayapınar'dan İlahiyat Fakültesi öğrencilerine konferans

Hüseyin Kayapınar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, bu tür programları çok önemsediklerini belirttiği konuşmasında, GAÜN İlahiyat Fakültesinin yeni bir fakülte olduğunu, fakülteyi Türkiye'de tanınmış, birikimli, donanımlı ve tecrübesi yüksek hocaların fakülteye gelmesini sağlayarak öğrencilerle buluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Şehmus Demir konuşmasının devamında, “Bu tür programları sürekli düzenliyoruz. Öğrencilerin de çok memnun olduğunu zaten biliyoruz. Yaptığımız bu tür organizasyonların tamamında salonlarımız fazlasıyla doluyor ve öğrencilerimiz çok fazla ilgi gösteriyor. Bu da yapılan işin ne kadar doğru olduğunu, seçilen hocaların ne kadar doğru seçildiğini gösteriyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar ise “Üniversitemizde, fakültelerimizde elbette ki ilim adamları yetişecek ama öbür taraftan hizmet alanına yayılacak halkımızla yüzyüze gelecek insanlar ağırlıklı olarak öğrencilerimiz” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz din gönüllüsü olarak yetişmeli"

Özellikle ilahiyat alanında öğrencilerin vatandaşımızın ihtiyacına dini konularda cevap verecek şekilde fakültelerini bitirmeleri, sürekli olarak teknoloji ve gelişmeleri de izlemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Kayapınar, "Toplum da değişiyor ama bizim her değişikliğe ayak uydurmamız da mümkün değil, bizim sabitelerimiz var. O sabiteleri sabit kılmak kaydıyla öbür taraftan değişken olan şeyler var. İslam Hukuku alanında örfe göre değişen hükümler var. Bunları da kavrayarak ihtiyacını, menfaatini, örfünü dikkate alarak onlara yönelik bir donanımla mezun olmaları çok önemli. Bir de tabi din hizmetlerinde memur zihniyetinden öte bir aşk bir gönüllülük hatta eskiden ‘din görevlisi' derdik şimdi ‘din gönüllüsü' diyorlar. Bu şekilde yetişmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.