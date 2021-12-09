Dr. Mustafa Emrah Yüksek ANKA'da

Mustafa Emrah Yüksek'i dahil etti.

Mustafa Emrah Yüksek'i de dahil etti. Her geçen gün sağlık kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gaziantep Özel Anka Hastanesi bölgede sağlık turizminin gelişmesi yönünde de kent ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Gaziantep Özel Anka Hastanesinde göreve başlayan Mustafa Emrah Yüksek, 1986 yılında Sinop/Ayancık'ta doğdu. 2004 yılında Erzurum Fen Lisesi'ni bitiren Yüksek, Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi'nde öğrenim hayatına başladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Yüksek, Bursa Mudanya Verem Savaş Dispanseri'ne atandı. 6 ay burada görev yapan Yüksek, Bursa Merkez Verem Savaş Dispanseri'nde de 2015 yılı ağustos ayına kadar hizmet etti. 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında ihtisas eğitimine başlayan Yüksek, 2020'de mecburi hizmetini Şanliurfa/Akcakale Devlet Hastanesi'nde yaptı.Türk tabipler Birliği'ne, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği,Regional Anestezi Derneği'ne üye olan Dr.Yüksek'in ilgi alanları Regional Anestezi (Uyutmadan bölgesel anestezi),Yoğun Bakım, Genel Anestezidir.Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde her yaş grubundaki hastalara yapılacak ameliyatlardaki anestezi uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi'nde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.