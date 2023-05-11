Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde

Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, SANKO Üniversitesi Hastanesi hasta kabulüne başladı.

1989 yılında Gaziantep'te doğan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, ilkokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 2007-2013 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, 2013-2015 yılları arasında pratisyen hekimlik mecburi hizmetini Gaziantep Şehitkamil Toplum Sağlığı Merkezi'nde yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Savaş, Ocak 2015-Mayıs 2020 döneminde ihtisasını Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaptı. Mart 2019-Mayıs 2020 yılları arasında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) - Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi (AGUH) kurum temsilciliği görevini yürüttü. 2020-2022 yılları arasında Şanlıurfa/Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde uzman hekimlik mecburi hizmetini tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, Mart 2022-Nisan 2023 tarihleri arasında Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. SANKO Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, aynı zamanda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda da görev üstlendi. Ayak ve ayak bileği cerrahisi, travma cerrahisi, deformite cerrahisi, tümör cerrahisi, artroskopik cerrahi, diz ve kalça artroplastisi gibi alanlarda deneyimli olan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyesidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, Türk Sanat Müziği ile profesyonel olarak ilgilenmektedir. Yüzme sporunda ise yarı profesyonel olan Dr. Öğr. Üyesi Savaş, iyi derecede İngilizce bilmektedir.