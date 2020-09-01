Drift atan sürücüye 6 bin lira ceza

Gaziantep'te, boş yolda "drift" atan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.

Nizip ilçesi Atatürk Mahallesinde gece saatlerinde boş yolda ‘drift' atan sürücü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yapılan şikayet sonrası polis trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü yakaladı. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücüye ise Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince 6 bin 141 lira trafik idari para cezası uygulandı.