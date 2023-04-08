D.T. Şehitkamil Sahnesi'nde geri sayım başladı

T. Şehitkamil Sahnesi'nin yapımında sona gelindiğini duyuran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep'in kültür ve sanat hayatında yeni bir ufuk açacak olan T. Şehitkamil Sahnesi'ndeyiz. Bu projeyi artık bitirme noktasına getirdik. Bu konuda büyük emekler verildi. Gaziantep'e yakışır bir eser oldu ” dedi.

Gaziantep'in, ‘yaşanabilir kentler' sıralamasında üst sıralarda yer bulması adına bugüne kadar çok sayıda yatırımı hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde önemli bir kültür-sanat yatırımı daha Gazianteplilerin hizmetine sunacak. T. Şehitkamil Sahnesi'ni Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

T. Şehitkamil Sahnesi'nin içerisinde; tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor.

24 saat yaşayan bir yer olmasını istedik

Yaptığı incelemelerin ardından açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep'in kültür ve sanat hayatında yeni bir ufuk açacak olan T. Şehitkamil Sahnesi'ndeyiz. İnşaatın bu noktaya gelmesinde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yılın üzerindeki projelendirme çalışmasında belediyede çalışan mimar arkadaşlarımızın hayata geçirmiş olduğu bu projeyi artık bitirme noktasına getirdik. Bu projenin yaklaşık 11 bin metrekareye yakın bir alan içerisinde bir kısmını, komple sahneyi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilecek. Yine bu bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak ve Gaziantep'in her noktasından gelenlere de hizmet edebilecek noktada 24 saat açık kütüphanemiz hizmet verecek. Bunun yanında imza ve söyleşi günlerinin yapılabileceği salonlarımız olacak. Kendi içerisinde bir kolunda sanat merkezi, bir kolunda bilim merkezinin olduğu 24 saat yaşayan bir yer olmasını istedik. Bu konuda büyük emekler verildi. Gaziantep'e yakışır bir eser oldu. İnşallah Gaziantep'in sanat ve kültür hayatına destek verir. İnşallah en kısa sürede hizmete girer ve bütün milletimizin hizmetine sunulmuş olur” diye konuştu.