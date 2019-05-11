Duayen Sanayici Naci Topçuoğlu mezarı başında dualarla anıldı

Gaziantep sanayisinin önde gelen isimleri arasında yer alan duayen sanayici merhum Naci Topçuoğlu ölümünün 11'inci yılında Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında Gaziantepli sanayici ve iş adamlarıyla ailesi tarafından dualarla anıldı.

Gaziantep sanayisinin gelişmesi ve kalkınmasında önemli çabalar sarf eden ve birçok sektörün gelişmesinde öncülük yapan duayen sanayici Merhum Naci Topçuoğlu vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı. GSO'nun, 1989-1998 yılları arasında GSO Meclis Başkanlığı görevini de yürüten sanayici merhum Naci Topçuoğlu'nun Asri Mezarlıktaki anma törenine, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ömer Cıncıkcı, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu, Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu, Merhum Naci Topçuoğlu'nun çocukları, Naci, Gülden ve Fulden Topçuoğlu ile çok sayıda iş adamı ve sanayici katıldı. Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan Mustafa Topçuoğlu, merhum Naci Topcuoğlu'nun kendileri için örnek bir insan olduğunu ve yaşamı boyunca sadece sanayi alanında değil birçok alanda örnek bir kişilik sergilediğini ifade ederek, törene katılanlara teşekkür etti. GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yle anma törenine katılan sanayici ve iş adamları merhum Naci Topçuoğlu'nun mezarına çiçekler bırakarak dua ettiler.

Naci Topçuoğlu sanayide olduğu gibi eğitimde de ilklere imza attı

Merhum Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep'te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmış, vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından yapılmıştı. Türkiye'ye model olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO binlerce öğrencinin eğitim gördüğü özellikle Gaziantep sanayisi için büyük önem taşıyan Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Dış Ticaret Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Halıcılık ve Kilimcilik Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İşletme Yönetimi Programı, Kimya Teknolojisi Programı, Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi Programı, Lojistik Programı, Makine Teknolojisi Programı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Tekstil ve Halı Makineleri Programı, Un ve Unlu Mamüller Teknolojisi Programı gibi birçok alanlarında eğitim veren Türkiye'nin göz bebeği bir kurumdur. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye'de bir ilki başarmış ve sanayicilerin en büyük sıkıntısı olan ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlarken binlerce gencin meslek sahibi olmasını sağlamaya devam etmektedir. Yaşamı boyunca nitelikli insan yetiştirilmesinde eğitimin önemini savunan ve eğitim kurumlarının geliştirilmesi yönünde birçok destek sağlayan Topçuoğlu, markaların doğduğu kent olan Gaziantep'in bu unvanı almasında markalaşmanın önemine inanan ve bu yolda önemli başarılar sağlayan isimlerden birisidir.