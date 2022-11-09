Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarında Türkiye rüzgarı

Uluslararası fuarların hububat bakliyat sektörü için büyük önem taşıdığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu "Sürdürülebilir ihracat için daha çok çalışmalı, dünya pazarlarında etkin yer almalıyız. Sıal Paris'ten sonra Dubai'de de ülkemizin ağırlığını hissettiriyoruz" dedi.

Uluslararası Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarına Türkiye'den toplam 221 firmanın katıldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve beraberindeki heyet firmaları ziyaret ederek fuarla ilgili bilgiler aldılar. Başkan Kadooğlu sürdürülebilir ihracat için tanıtım çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek “2022 yılının on aylık sürecinde Türkiye'den 9,3 milyar dolarlık ihracata imza atarken bölgemizden 2.9 milyar dolarlık sektörel ihracata gerçekleştirdik. Bugün fuarda 221 firmamızla ülkemizi temsil ediyoruz” şeklinde konuştu

Fuarda Türkiye'den Katılan Firmalara Yoğun İlgi Dikkat Çekiyor

Bölge ve Türkiye ihracatında önemli rol oynayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği uluslararası fuarlarda tanıtım atağını sürdürüyor. Dubai'de gerçekleştirilmekte olan Uluslararası ISM Middle East 2022 Gıda Fuarına Türkiye'den ve bölgeden katılan firmaları ziyaret eden Celal Kadooğlu Başkanlığındaki heyet firmalara başarılar dilerken aynı zamanda ise fuarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Kadooglu tanıtım için uluslararası fuarların büyük önem taşıdığını ifade ederek dünyanın neresinde olursa olsun düzenlenen gıda fuarlarında mutlaka Güneydoğu Anadolu Bölgesinden katılan firmaları görmenin mümkün olduğunu ifade ederek “Uluslararası ISM Middle East 2022 Gıda Fuarına Türkiye genelinden toplam 221 firmamızın stant açarak katılması ülkemiz için gerçekten gurur verici bir olay. Bu fuarda aynı zamanda rakip ülkelerin dünya pazarlarına sunmaya hazırladığı yeni ürünlerin yanı sıra farklı sunum tekniklerini de görme şansımız oldu. Firmalarımızın moralleri yerinde ve nitelikli alım heyetlerinin firmalarımıza ilgisi çok yüksek. Uluslararası ISM Middle East 2022 Gıda Fuarına katılan firmalarımıza başarılar diliyoruz. Fuarın yansımalarının önümüzdeki süreçte daha fazla ihracat olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Durmak, yorulmak, pes etmek yok"

Türkiye'nin hububat bakliyat sektöründeki ihracatta önemli bir ivme yakaladığını da sözlerine ekleyen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, "Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz yatırım ve istihdamın arttırılması, sürdürülebilir ihracatımızın sağlanması elbette sektörümüzün top yekün sahalarda tam pres rol almasıyla mümkün. SİAL Paris 2022'nin ardından bugün firmalarımızı Ortadoğu ve Afrika pazarlarında büyük etkisi olan Dubai'de Uluslararası Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarında görmek gurur vericidir” dedi.

Başkan Kadooğlu 2022 yılının son iki aylık sürecinde ellerinden geldiğince daha fazla ülke ve fuarlarda yer alacaklarını da ifade ederek 2023 yılının sektörleri için dünya genelinde tanıtım yılı olacağını sözlerine ekledi.