Dubai'de Türk rüzgarı

Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Fıstıkköy, Dubai'de düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood 2021'de Türk rüzgarı estirdi. Gaziantep'in gözde firmalarından Fıstıkköy ürünleriyle fuarda yoğun ilgi gördü.

Fuar süresince dünya markalarının uğrak noktası olan Fıstıkköy standı, fıstık ezmesi ürünü ile fuarın gözdesi oldu. 21-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşen fuardan memnun olduklarını ifade eden Fıstıkköy Ceo'su Ekrem Aktaş fuarın ilk günlerinden itibaren gördükleri ilginin önümüzdeki süreç için büyük önem taşıdığını kaydetti. Türkiye'yi Gaziantep'i ve Gaziantep ürünlerini en iyi şekilde tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Ceo Aktaş, fuarda fıstık ezmesi başta olmak üzere kuru meyve ve diğer ezme çeşitlerinin de ilgi gördüğünü kaydetti. Tüm ürünler için olumlu yorumlar aldıklarını anlatan Aktaş, ürünlere ilgi gösteren yabancı firmalar ile iş birliği yapmak için görüşmelerin hız vereceklerini ve atılacak önemli adımlarla dünya markası olma yolunda ilerleyeceklerini söyledi.

Gıda sektöründe AR-GE, inovasyon ve tasarıma ağırlık verdiklerini, gelişime açık bir firma olarak dünya markalarını yakından takip ettiklerini belirten Ekrem Aktaş “Türkiye pazarında markamız ve yeni ürünlerimiz büyük talep görüyor, aldığımız olumlu geri dönüşler bize güç veriyor. Uluslararası ticarette de pazar payımızı artırmak amacıyla dünya genelinde yapılan büyük fuarları yakından takip ediyoruz. Her yıl ülkemizi başarıyla temsil etmek için kalitemiz ve güçlü ekibimiz ile severek bu sektörde daha da iyi yerlere gelmek istiyoruz” dedi.

Halihazırda 12 ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatan Aktaş, fuar ile birlikte Orta Avrupa ve Amerike gibi ülkelerden geri dönüşümler aldıklarını ifade ederek, “Dubai'de her yıl gerçekleştirilen Gulfood, gıda sektörü için büyük önem taşıyor. Fıstıkköy fıstık ezmeleri olarak 12'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarda Antep fıstığı, incir, meyve kurularımız ve kaju ezmesi gibi diğer ezmelerimizi tanıtma imkanı yakaladık. Fuar boyunca ürünlerimiz hakkındaki geri bildirimleri dünya markalarından yüzyüze almak bizim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Orta Avrupa ve Amerika gibi ülkelerden gelen müşterilerimizle gerek ürünlerimiz gerekse sektörümüz ile ilgili görüşme imkânı bulduk, önemli işbirliklerine de adım attık” diye konuştu.