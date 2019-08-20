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Düğün saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Gaziantep’te 20 Ağustos 2016 yılında Beybahçe Mahallesi’nde bir düğüne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016 yılında Beybahçe Mahallesi'nde bir düğüne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.


Gaziantep'te Nurettin ve Besma Akdoğan çiftinin 20 Ağustos 2016 yılında Beybahçe Mahallesi'ndeki kına gecesine DEAŞ tarafından yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı. Saldırının yapıldığı yerde gerçekleştirilen anma programına hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Program kapsamında hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunulurken Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Saldırıda hayatını kaybedenler anısına patlamanın yaşandığı noktaya 57 gül bırakıldı.


Saldırının olduğu alanda aileler adına açıklama yapan Müslüm Kılıç, "20 Ağustos 2016 günü iki güzel insanın en mutlu gününde, o güzel geceleri ne yazık ki acıya bulandı. DEAŞ acımadan o geceyi kana buladı. Bu ülkede ne zaman bir barış ve kardeşlik rüzgarı eserse hep bu tarz saldırılar yapılıyor" dedi.


Üç yıl önce yapılan saldırıda 40'ı çocuk 57 kişi hayatını kaybetmiş, 44'ü çocuk 87 kişi de yaralanmıştı.

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