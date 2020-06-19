Düğün salonları çalışanlarına sosyal mesafe ve hijyen eğitimi yapıldı

Dünyayı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan korona Virüse karşı verilen ulusal mücadelenin yeni safhası olan yeni normalleşme sürecinde düğün salonları 3 aylık aranın ardından 1 Temmuz'da kapılarını açıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Düğün Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Kemal Şahin arasında imzalanan protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Nikah ve Düğünlerde alınması gereken önlemler” hakkında bilgilendirilmelerle sosyal mesafe, servis ve hijyen eğitimleri verildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda Gaziantep Düğün Salonları İşletmecileri Derneği'ne üye işletmelerde çalışan 300 kişinin katıldığı eğitimlerin sonunda ilgili konular dahilinde katılım belgeleri verilecek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nca verilen eğitimleri, hijyen konusunda Büyükşehir Belediyesi iş yeri hekimi Dr. Kaya Avcı, servis ve sunum konusunda ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) eğitmeni Abdullah Çelik tarafından yapıldı.