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Düğün tarihini belirlemeye giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Gaziantep’te düğün tarihi belirlemek için kiralık araçla yola çıkan aile kaza yaptı.

Gaziantep'te düğün tarihi belirlemek için kiralık araçla yola çıkan aile kaza yaptı. Otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Küllü köyüne giden Murat Çelik idaresindeki 06 YB 1513 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fahri Avcı yönetimindeki 27 HG 047 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ceren Kirişçioğlu, Iraz Kirişçioğlu, Remziye Atar ve Rabia Bakışkan yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin bir firmadan kiralandığı öğrenilirken, otomobilde bulunanların Rabia Bakışkan'ın düğün tarihini belirlemek için Küllü köyüne gittiği öğrenildi.


Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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