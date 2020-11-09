Düğünde havaya ateş açan 2 maganda yakalandı

Gaziantep'te bir düğünde havaya ateş eden 2 maganda önce cep telefonu kameralarına ardından ise polise yakalandı. Şahıslara toplamda 88 bin 490 TL para cezası verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karacaoğlan Mahallesi'nde yapılan operasyonda, bir düğünde havaya ateş eden 2 kişi silahlarıyla beraber yakalandı.

Toplamda 88 bin 490 TL adli para cezası uygulanan şahıslara yasal işlemleri devam ediyor.