“Dülük'te Lale Devri” konulu ulusal fotoğraf yarışması başladı

Şehitkamil Belediyesi ile GİFSAD işbirliğinde yapılan “Dülük'te Lale Devri” konulu 4. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Fotoğraf konusuna gönül vermiş, Şehitkamil'in tanıtımına katkı sağlayacak herkesi yarışmamıza katılımcı olarak bekliyoruz” dedi.

Dülük Tabiat Parkı'nın ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırma amacıyla 4.'sü gerçekleştirilen geleneksel fotoğraf yarışması başladı. Her yıl yoğun ilgiyle yapılan yarışmanın son başvuru tarihi 1 Mayıs 2019. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) işbirliğinde organize edilen yarışmaya ücretsiz katılım sağlanabiliyor.

“Daha çok kişi tarafından görünmesi için yapıyoruz”

“Dülük'te Lale Devri” konulu 4. Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışmasına ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Dülük Tabiat Parkımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk lalelerle süslendi. 25 farklı türden yaklaşık 150 lale soğanını geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında toprağa ekmiştik. Bugün ektiğimiz soğanların birbirinden güzel renklerinden oluşan manzarayı seyrediyoruz. Ortaya çıkan doyumsuz manzaranın daha çok kişi tarafından görünmesi için 4.'sünü gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmasını bu yıl yine Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği ile yapıyoruz. Fotoğraf sanatçılarının objektifiyle fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğrafa ilgisini arttırabilmek, aynı zamanda fotoğraf severleri Gaziantep Dülük Tabiat Parkının eşsiz güzelliği ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı açısından Şehitkamil'i cazibe merkezi haline getirme amacını taşıyoruz. Dülük Tabiat Parkının fotoğraflanmasını sağlayarak, ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğini arttırmak, uluslararası platformlarda Gaziantep'i temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmayı hedefliyoruz. Fotoğraf sanatının yaygınlaştırılması amacıyla fotoğraf makinası olan, olmayan herkesin yarışmaya katılımını desteklemek amacıyla çözünürlük, kenar uzunluğu gözetmeksizin cep telefonu veya mobil cihazlar ile çekilen fotoğraflar kabul edilecek ve ‘Mobil Fotoğraf Özel Ödülü' ile ödüllendireceğiz. Yarışmaya katılım ücretsiz olacak. Yarışma neticesinde 1.'ye 3 bin TL, 2.'ye 2 bin TL, 3.'ye bin TL, mobil fotoğraf özel ödülü bin TL, 6 kişiye 500 TL mansiyon ödülü ve plaket verilecek. Ortaya çıkan eserlerden sergilenecek 60 adet fotoğraf için 200 TL ödül verilecek. Fotoğraf konusuna gönül vermiş, Şehitkamil'in tanıtımına katkı sağlayacak herkesi yarışmamıza katılımcı olarak bekliyoruz” diye konuştu.