Dumlupınar Mahallesine çok fonksiyonlu tesis

Şahinbey Belediyesi tarafından Dumlupınar Mahallesi'ne yapılan çok fonksiyonlu tesisin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şahinbey İlçesi'nin gelişimi için bir birinden değerli projelerini hayata geçiren Şahinbey Belediyesi Dumlupınar ve Yeşilvadi Mahallesi'ni birbirine bağlayan alanda yapılan Şahinbey Belediyesi Pazaryeri ve Sosyal Tesis inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Yaptırılan tesisin içerisinde otopark, atölyeler, ticari alanlar ve pazar yeri olacak.

Çok fonksiyonlu tesis

İlçenin ihtiyaçlarına göre pazar yeri çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey ilçemiz hızla büyüyüp gelişiyor. Bizde buna uygun olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesini bu mahallelerimize kazandırdık. Buraların en büyük ihtiyacı da parklardı. Dumlupınar, Güzelvadi, Kahvelipınar Mahallerimize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Göreve başladığımızda ilçemizde 2 tane pazar yerimiz vardı. Şu anda 14 tane var. Daha önce sokak aralarında pazarlar kuruluyordu, bu tamamen bitmek üzere. İhtiyaca göre mahallemize yeni pazar yerlerini yapmaya devam edeceğiz. Burası sadece bir pazar yeri değil. Alt katımızda tanzim satış yapacak olan mağazalarımız olacak. Otopark alanımız, fırınımız olacak. Özellikle vatandaşımızın ucuz gıdaya erişimi için üreticiden tüketiciye direk olarak buradan alışveriş yapmalarını sağlayacağız” dedi.