Dumlupınar Mahallesi'ne dev tesis

Şahinbey Belediyesi hızla gelişen ve büyüyen Şahinbey İlçesi'ne çok fonksiyonlu yeni bir tesis kazandırıyor.

Şahinbey İlçesi'nin gelişimi için bir birinden değerli projelerini hayata geçiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Dumlupınar Mahallesi'ne Yeşilvadi Kapalı Pazaryeri Üretim ve Satış Merkezi'ni yaptırıyor. Dumlupınar Mahallesi'ne yaptırılan tesisin içerisinde otopark, atölyeler, ticari alanlar ve pazar yeri olacak. Yapımı devam eden dev tesis vatandaşların birçok ihtiyacına cevap verecek.

İlçemiz hızla büyüyor

İlçenin ihtiyaçlarına göre pazar yeri çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey ilçemiz hızla büyüyüp gelişiyor. Bizde buna uygun olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesini bu mahallelerimize kazandırdık. Buraların en büyük ihtiyacı da parklardı. Dumlupınar, Güzelvadi, Kahvelipınar Mahallerimize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Göreve başladığımızda ilçemizde 2 tane pazar yerimiz vardı. Şu anda 14 tane var. Daha önce sokak aralarında pazarlar kuruluyordu, bu tamamen bitmek üzere. Temelini attığımız kapalı pazar yerimizi tamamladığımızda sokak arasında kurulan hiç pazarımız kalmayacak. İhtiyaca göre mahallemize yeni pazar yerlerini yapmaya devam edeceğiz. Burası sadece bir pazar yeri değil. Alt katımızda tanzim satış yapacak olan mağazalarımız olacak. Otopark alanımız, fırınımız olacak. Özellikle vatandaşımızın ucuz gıdaya erişimi için üreticiden tüketiciye direk olarak buradan alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Bunların yanı sıra kadınların yararlanabileceği asgari ücret ve sigorta ile çalışacakları atölyelerimiz olacak. Yürüyerek işlerine gelebilecekler gerekiyorsa yarım gün ya da tam gün çalışabilecekler. Böylelikle bölgenin ihtiyacını karşılayacağız. Yeşilvadi Kapalı Pazar Yeri Üretim ve Satış Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.