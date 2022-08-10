Dünya Aslan Günü'nde aslanlara buzlu kokteyl sürprizi

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslanlarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 2'si dişi 4 aslan, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanının aslanlarına buzlu kokteyl

Aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için her yıl Dünya Aslan Günü olarak kutlanan 10 Ağustos'ta, Gaziantep'te 40 dereceyi aşan sıcaklıktan bunalan Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli aslanlar buzlu et kokteyliyle serinliyor. Güneşin yakıcı sıcağından kaçarak kendileri için oluşturulan özel gölgeliğin altında yaz günlerini geçiren aslanlar bunaltıcı sıcakta buzlu kokteyliyle hem serinliyor hem de karınlarını doyuruyor.

“Sıcak havalarda buzlu kokteyl çok hoşlarına gidiyor”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkında 4'ü dişi toplam 8 aslan bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların kendilerine emanet edildiğini aktaran Özsöyler, “Biz de onlara bütün hayvanlara olduğu gibi gözümüz gibi bakıyoruz. Aslanların azalan popülasyonuna dikkat çekmek için bugün Aslan Günü olarak kutlanıyor. Bu hayvanları kırmızı ve beyaz etle besliyoruz. Özellikle de yazın sıcağından bunaldıkları için etleri onlara dondurarak kokteyl halinde veriyoruz. Sıcak havalarda buzlu kokteyl onların çok hoşuna gidiyor. Yazın günlük 3.5 kilo, kışın ise 5.5 kilo et yiyorlar” ifadelerini kullandı.

“İnşallah Cumhurbaşkanımızın aslanlarından yavru alacağız”

Aslanın nesli koruma altında olan bir hayvan türü olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Özsöyler, “Cumhurbaşkanımızın bize hediye ettiği aslanlardan sonra ziyaretçi sayımızda bir hayli arttı. Cumhurbaşkanımızın aslanlarını görmeye Gaziantep'e akın akın geliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle birbiriyle anlaşan dişi ve erkekleri yan yana koyarak nesillerini devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bize geldiklerinde 6 aylıklardı. Şu anda yaşları 5'i aştı. Cinsel olgunluğa da eriştiler. İnşallah Cumhurbaşkanımızın aslanlarından da yavru alacağız” diye konuştu.