Dünya devi gözünü Gaziantep halısına dikti

com isimli internet sitesinin üst düzey yöneticileri gözünü Gaziantep halısına dikti. N11.com CEO'su Wong Young Jo öncülüğündeki heyet, Gaziantep halısını dünyanın dört bir yanına pazarlayacak.

N.11 com Ceosu Young Jo, Toptan Satış Grup Müdürü Onur Bardak, Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Ramazan Altınay ve İş Ortakları Kalite Yönetim Müdürü Baki Süngü'den oluşan heyet, Gaziantep'e gelerek Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz ve Koza Halı Yönetim kurulu Başkanı Seddar Cingisiz ile görüştü. Gaziantep halısını e-ticaret ile dünya pazarına ihraç etmek istediklerini belirten heyet, fabrikayı gezerek üretim ve paketleme aşamaları hakkında bilgi aldı. Yapılan görüşmelerde, Koza markalı Gaziantep halısının dünyaya ihraç edilmesi kararına varıldı.

N11.com CEO'su Won Young Jo ise “Türkiye'deki halı üretiminin yüzde 65'lik kısmının Gaziantep'te yapıldığını burada gördüm ve öğrendim. Fabrikayı gezerek buradaki teknolojiyi ve dokuma tezgahlarını gördüm. Burada çok şey öğrendim ve çok mutlu oldum. Koza Halı'nın da Gaziantep'te bir numara olduğunu öğrendim. Türkiye pazarı için Koza Halı'nın e-ticaret üzerindeki satış oranlarından dolayı burayı görmek istedim. Koza Halı pazarda önde gelen firmalardan biridir. Burada ihracata yönelik satış planları var. Birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

"e-ticarete yoğunlaşmış durumdayız"

Koza Halı'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren ve son yıllarda e-ticarete yoğunlaştıklarını açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Seddar Cingisiz, “Yaklaşık üç kuşaktır Koza Halı olarak faaliyet gösteriyoruz. Halı sektöründe önemli faaliyetlerinde bulunarak dünya geneline ihracat yapıyoruz. Ana konumuz ihracat olmakla birlikte iç piyasa satışlarımız da bulunmakta. Bu dönemde de özellikle e-ticarete yoğunlaşmış durumdayız. Bu kapsamda N11.com CEO'su Won Young Jo'nun önemli adımlar atmak istiyoruz. Zaten son üç yıldır da N11.com üzerinde satışlarımız devam etmekte ve amacımız bu pazarı genişletmektir. Buradaki amacımız da toptan ve tekli mal satışı yaparak ürünlerimizi tüm dünya üzerinde N11.com'dan satarak planlamalar yapmaktayız” diye konuştu.

Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz de N11.com CEO'su Won Young Jo'yu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.