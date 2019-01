Dünya ile eş zamanlı oyun geliştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep'te oyun ve yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlamak için ‘'Global Game Jam'' (GGJ) etkinliğini ikinci kez düzenledi. Dünyayla aynı anda başlayarak oyunlarını geliştiren gruplar, 48 saat boyunca uyumayarak sekiz oyun geliştirdi.

HKÜ'nün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Gaziantep'te ikincisini düzenlediği Global Game Jam, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu sonunda geliştirilen oyunlarda, aynı tema üzerinden farklı hikayeler anlatıldı.

Üç boyutlu temalar işlendi

GGJ 2019'un teması açıklandıktan sonra büyük bir çaba sarf eden sekiz oyun geliştiricisi grubu, 48 saatin sonunda oyunlarını tamamlayıp sunumlarını yaptı. Oyunlar arasında, Arılar, Stranger Thıngs, Emlakçılar, Hacs, Astroid, Doso, Ant Locker ve Sıfır Sıkıntı gruplarının oyunları yer aldı. Hobject, Hexisland, Home And World, Man İn Charge Data, Fınd The Kennel, For The Famıly, A Day isimli oyunlarını tasarlayan oyun geliştiriciler, üç boyutlu temalar işledi. Sosyal hikayelerin anlatıldığı oyunlar katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

“Man in Charge Data” birinci oldu

Etkinlikte ortaya çıkan oyunlar HKÜ Akademisyenleri ve sektördeki deneyimli kişilerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu ‘'Hacs'' oyun grubunun “Man in Charge Data” isimli oyunu, sosyal yönlü olması ve çevre bilincini anlattığı için birinciliğe layık görüldü.

HKÜ ile beraber birçok üniversiteden katılan akademisyen, öğrenci ve profesyonel oyun geliştiricilerin bir araya geldiği organizasyonda HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, oyuncuları ziyaret edip oyunlar hakkında bilgi aldı.

Etkinlik ile beraber oyun geliştiriciler, yeteneklerini daha önce bilmedikleri bir konu üzerinde birleştirip farklı teknolojileri de bir araya getirerek oyunlar üretti. Alanında uzman kişilerin katılımıyla bir araya gelen öğrenciler, profesyonel iş hayatında karşılaşacakları zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirildi. Yoğun çalışmalarla tamamlanan oyunların raporlanıp Kalyoncu Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ekibi ile değerlendirilip girişimcilik başvurularına hazır hale getirileceği bildirildi.

Etkinlik sonunda Global Game Jam'de ilk üçe giren gruba ödül verildi. Birinci olan grubun ödülünü HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen verdi. Oyun geliştiriciler bu organizasyonu sağlayan HKÜ ekibine teşekkür etti. Ayrıca oyun geliştiricilerin 48 saatlik süre boyunca yaptıkları görselleri anlatan bir GGJ tanıtım filmi de çekildi. Film de kamera arka arkası görüntülerinin olması salondakilerin keyifli anlar yaşamasına neden oldu. Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı.