Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası nefesleri kesti

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'yla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun iş birliğinde Türkiye'de ilk defa düzenlenen 14'üncü Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nın ikinci günü, zorlu müsabakalara sahne oldu. Adeta nefesleri kesen Bireysel Zamana Karşı Yarışmada, 25 kilometre kadınlar kategorisinde Ukrayna'dan Yelisaveta Topchaniuk, Rusya'dan Aleksandra Ruslanovna Evdokimova'yla Victoria Vyacheslavovna Shiryavskova dereceye girdi. 35 kilometre erkeklerde ise, Rusya'dan Dmitry Andreevich Rozanov, aynı ülkeden Ivan Vladimirovich Makarov ve Polonyalı Pavel Arciszewski madalya kazandı.

“Spor Dostu Kent” kimliğine yaraşır uluslararası organizasyonlarla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Gazi şehir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlattığı Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'yla, 02 Kasım 2019 Cumartesi Günü'ne kadar heyecan kasırgasına ev sahipliği yapacak. Şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Çek Cumhuriyeti (ÇEKYA), Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna'dan 50 işitme engelli sporcu, zorlu parkurlarda, madalya kazanmak için ter dökecek.

Şampiyonanın ikinci günü, kadınlar ve erkekler kategorisinde Bireysel Zamana Karşı Yarışmalar adrenalin yükseltti, izleyenleri heyecanlandırdı. 25 ve 35 kilometrelik parkurlarda amansız bir yarışa girişen sporcuların mücadelesi takdir topladı.

56022 nolu Cadde'den başlayarak Burç Yolu istikametinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi önü Kilis Yolu güzergahında kurulan 25 kilometrelik parkurda 12 kadın sporcu yarıştı. Yarışmadan Brezilyalı Livia De Assis Trivizol diskalifiye edildi. Ukrayna'dan Yelisaveta Topchaniuk, yarışmada ipi göğüsledi, altın madalya kazandı. Topchaniuk'u Rusya'dan Aleksandra Ruslanovna Evdokimova'yla Victoria Vyacheslavovna Shiryavskova takip etti.

35 kilometrelik parkurda mücadele eden 14 erkek yarışmacıdan, Rusya'dan Dmitry Andreevich Rozanov birinci oldu, Rozanov'u vatandaşı Ivan Vladimirovich Makarov takip etti, Polonyalı Pavel Arciszewski ise yarışmada üçüncü olarak dereceye girdi.

Günün sonunda takım sıralamasında, Rusya 1 saat 34 dakika 26 saniyeyle birinci, Polonya 1 saat 44 dakika 21 saniyeyle ikinci, Türkiye ise 1 saat 50 dakika 8 saniyeyle üçüncü oldu.