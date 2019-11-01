Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası yol yarışmasıyla devam etti

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'yla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nın üçüncü günü, 100 kilometre yol yarışıyla tamamlandı.

Erkeklerde 100 kilometrelik parkurda 19 erkek sporcu yarıştı. Heyecan dolu geçen yarışmada, erkeklerde Rusya'dan Ivan Vladimirovich Makarov birinci, vatandaşı Dmitry Andreevich Rozanov ikinci, Polonya'dan Pavel Arciszewski üçüncü oldu. Takım sıralamasında Türkiye 5 saat 2 dakika 30 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlatılan Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası'nda, 02 Kasım 2019 Cumartesi Günü'ne kadar kıran kırana geçecek mücadelelerde yarışmacılar madalya kazanmak için pedal çevirecek. Şampiyonanın üçüncü gününde, kadınlar ve erkekler kategorisinde yol yarışmaları izleyenleri heyecanlandırdı, adrenalin yükseltti. 56022 nolu Cadde'den başlayarak Burç Yolu istikametinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi önü Kilis Yolu güzergahında kurulan 100 kilometrelik parkurda 19 erkek sporcu yarıştı. Yarışmada; Rusya'dan Ivan Vladimirovich Makarov altın, vatandaşı Dmitry Andreevich Rozanov gümüş, Polonya'dan Pavel Arciszewski ise bronz madalya kazandı.

Erkekler takım sıralamasında, Rusya 4 saat 52 dakika 20 saniyeyle birinci, Türkiye 5 saat 2 dakika 30 saniyeyle ikinci, Polonya ise 5 saat 5 dakika 18 saniyeyle üçüncü oldu.