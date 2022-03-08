Dünya Kadınlar Gününde kadın dron pilotları yarıştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Women's World Drone Cup'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 8 kadın dron pilotu kıyasıya yarıştı. Kadın dron pilotlarına özel olarak dünyada ilk kez düzenlenen yarışma heyecan dolu anlara sahne oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pilot Event iş birliğinde ilk kez Gaziantep'te gerçekleştirilen Women's World Drone Cup'ta, 8 farklı ülkeden gelen şampiyon kadın dron pilotu yarış parkurunda kıyasıya mücadele etti. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin bahçesinde hazırlanan parkurda yarışma öncesi seyircilere dron kullandırılırken, pilotların akrobatik uçuşlarını First Person View (FPV) aracılığıyla diğer bir deyişle pilotun gözünden anbean takip etme fırsatı verildi. Uzay, havacılık ve teknoloji alanında toplumda farkındalık oluşturmak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay konularında araştırma yapmaya özendirmek ve kadın başarılarına dikkat çekmek için organize edilen etkinlikte yarışmacıların performansı göz doldurdu. Yarışmada performansıyla İtalyan Luisa Rizzo birinci olurken, onu sırasıyla Rus Natalia Astakhova, Güney Koreli Gayeon Mo ve Amerikalı Leslie Camarena izledi.

“Rakiplerim çok hızlıydı”

İtalya adına mücadele eden engelli pilot Luisa Rizzo, 3'üncü kez Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, “Yarışmadaki rakiplerim çok hızlıydı, bu yüzden bir ara kaybedeceğimi düşünerek endişelendim. Omuriliğimden kaynaklanan rahatsızlığımdan dolayı vücudumu fazla hareket ettiremiyordum. Bu yüzden ellerimin ön planda olduğu bir spora yönelmek istedim. Bundan dolayı da parmakları çok hızlı çalıştırmayı gerektiren ve gözleri çok hızlı hareket ettirmeyi gerektiren bu sporu tercih ettim” ifadelerini kullandı.

“İlk kez Gaziantep'te kadın rakiplerimle mücadele ettiğim için mutluyum”

Yarışma sonrasında düşüncelerini aktaran Rus yarışmacı Natalia AstakHova, inanılmaz bir yarışma olduğunu dile getirerek, “6 yıldır dron yarışmalarına katılıyorum. Birçok ülkede yarıştım ama bu yarışmalarda rakiplerim hep erkekler olmuştu. Erkeklerle yarıştığımda bütün erkekler çok hızlı olduğundan dolayı kendimi çok rahat hissedemiyordum. Şu anda ilk defa kadınlar arasında bir yarışma yapıldığından dolayı çok mutluyum. Bu yarışmanın 8 Mart'ta yapılması da bu etkinliği ayrı bir özel kılıyor” diye konuştu.