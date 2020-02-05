Dr. Göktürk Maralcan, kanserin günümüzde sık görülen bir hastalık konumunda olduğunu belirtti.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Maralcan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kanserin sık görülmesinde, hekimlerin bilgi ve deneyimlerinin artması ve tanı araçlarının çok gelişmiş yapıda olmasının etken olabileceğini kaydetti.

Kanserin çok çeşitli tipleri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Maralcan, “Bunların birçoğunda neden çoğu kez saptanamamakta veya tam olarak çözülememektedir. Ancak her geçen gün gelişen ilaç sektörü ve tıp bilimi sayesinde birçok kanser hastasının yaşam süresi eskiye oranla uzamakta ve daha kaliteli yaşamaktalar” dedi.

“Halen çok klasik ama en geçerli olan kanserde başarılı tedavi ve uzun yaşamın anahtarı erken tanı ve tedavidir” diyen Prof. Dr. Maralcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her tür kanser için farklı tanı ve tedavi yaklaşımları mevcuttur ve uygulanmaktadır. Kanser tedavisinde başarıyı arttırmanın en önemli unsurlarından birisi multi- disipliner yani takım çalışmasıdır. Zamanı geldiğinde hekimlerin önerileri doğrultusunda kontrollerin periyodik olarak yapılması gerekir. Sağlıklı ve doğal gıdalar mevsiminde dengeli bir şekilde tüketilmeli, düzenli spor da alışkanlık haline getirilmelidir”