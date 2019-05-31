Dünya Kudüs Günü'nde ABD ve İsrail protesto edildi

Gaziantep'te düzenlenen ‘Dünya Kudüs Günü' etkinliğinde ABD ve İsrail protesto edildi.

Balıklı Parkı'nda öğleden sonra Mustazaflar Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen kalabalık grup, ‘Dünya Kudüs Günü' etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte pankart ve dövizler açarak ABD ve İsrail'i protesto eden kalabalık grup, sloganlar atarak Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Mustazaflar Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Ekrem Kaplan, İsrail'in Filistin halkına 71 yıldır zulmettiğini ifade ederek, "1948 yılından beri siyonist çete ve destekçilerinin İslam ümmetinin bağrında açtığı yara günbegün artarak devam etmektedir. 71 kara yılı bize yaşatan terör şebekesi ve ifrit yardağı yöneticilerimiz, krallarımız bize türlü türlü acıları yaşattılar. Zillet kemendini Mazlum Filistin halkının boynuna atmaya çalıştılar, her türlü zorbalık ve madrabazlıklarını bu ümmetin mazlum evlatları üzerinde uyguladılar. Benliği, Senliği kenara atıp Bizliğe kavuşmadan İslam beldelerinde huzurun olmayacağını bir kez daha görmeliyiz. Kadir Gecesini yaşayacağımız bu mübarek günde ellerimizi semaya açtığımızda, yalnızca Kudüs'ün özgürlüğünü değil İslam Ümmetinin de yekvücut olması için dualar edelim. Kendi yaşantımızda kavli dualarımızı fiiliyata dökelim. İslam coğrafyasındaki savaşlar, zulümler, akan kanlar ve çiğnenen mukaddesatlar ümmetin vahdetiyle son bulacağını ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşacağını bilelim. Kudüs'ün özgürlüğü, Filistin'in özgürlüğü; Yemen'in, Suriye'nin ve diğer İslam beldelerinin özgürlüğü olacağını unutmayalım. Müslümanlar kardeş olduklarının farkına vardığında, birbirleriyle ilgili ötekileştirici, çatışmacı dili bıraktıklarında, artık namluların yönünü birbirlerine doğrultmadıklarında muzaffer olacaklardır. Kudüs, bizim birleşmemizi beklemektedir" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı.