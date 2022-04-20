Dünya makine halısı üretiminde lider Gaziantep

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Kaplan ve birlik üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği Gaziantep Valisi Davut Gül ziyaretinde yaptığı konuşmada dünya makinesi üretiminde Gaziantep'in lider olduğunu belirterek, sektörün daha da gelişmesi için yeni projelere imza atacaklarını söyledi.

GAHİB Başkanı Zeynel Abidin Kaplan Kaplan, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, birlik yönetim kurulu üyelerinin de de katıldığı ziyarette sektör hakkında güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında Vali Gül'e bilgiler verilerek, sorunların çözüm önerileri tartışıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Davut Gül, her zaman sanayici ve ihracatçının yanında olduklarını, sorunların çözümü için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek GAHİB'in yeni yönetim kurulu başkan ve üyelerini kutladı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ettiler. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'ın da katıldığı ziyarette Başkan Zeynal Abidin Kaplan halı sektöründeki gelişmeler ve halı ihracatının gerek bölge gerekse ülke için önemini anlattı. Dünya makine halı üretiminin lideri pozisyonunda olduklarını ifade eden Başkan Zeynal Abidin Kaplan, gerçekleştirilen genel kurul sonrası göreve gelen yeni yönetim kurulunun önceki dönem yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen projeleri devam ettireceklerini, önümüzdeki süreçte sektörün geliştirilmesi ve sürdürülebilir ihracat için yeni projelere de imza atacaklarını ifade etti.

Türk halıları dünya pazarlarında ilgi görüyor

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da son dönemlerde dünya genelinde yaşanan küresel krizin Türkiye'de de kendisini hissettirdiğini, birçok sektörde olduğu gibi halı ihracatında da bazı sorunlar yaşandığını ifade ederek sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

Vali Gül yeni GAHİB yönetimine başarılar diledi

Göreve yeni seçilen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan ve yöneticilerini tebrik eden Gaziantep Valisi Davut Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek halı sektörünün Gaziantep ve Türkiye ekonomisi için önemini bildiklerini, sorunların çözümü yönünde üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Ziyaretin ardından günün anısına GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan tarafından Gaziantep Valisi Davut Gül'e bir çiçek takdim edildi.