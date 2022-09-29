Dünya şampiyonluğu Gaziantep Üniversitesinden geldi

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından 21 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen, FISU takviminde ilk kez yer alan ve boks, karate, muaythai, sambo, güreş, wushu olmak üzere 6 branştan oluşan, 56 ülke 170 üniversiteden 400 sporcunun katıldığı 2022 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda, Gaziantep Üniversitesini temsilen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kubilay Tarhan muaythai branşında dünya şampiyonu oldu. Nisan ayında şampiyonanın seçmesini gerçekleştirdiklerini ve nisan ayından bu yana çok ciddi

hazırlandıklarını belirten Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Burhan Çelik, “Kubilay Tarhan daha önce de gençler kategorisinde yine dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Bu şampiyonada birinci turda İtalya'yı, ikinci turda Abu Dabi'yi, üçüncü turda Azerbaycan'ı eleyerek şampiyon oldu. Bizden desteklerini esirgemeyen Gaziantep Üniversitesine, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

GAÜN Öğrencisi Kubilay Tarhan ise, “Üniversitemizi temsilen katıldığım FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda şampiyon oldum. Çok çalıştık, kazandık emeklerimizin karşılığını aldık” diye konuştu.

Ayrıca FISU Üniversiteler Dünya Kupası Dövüş Sporlarında; Türk Üniversiteleri Muaythai Milli Takımı Dünya Kupası şampiyonu oldu.