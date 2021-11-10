Dünyaca ünlü Amerikalı gurme Türk lokumuna hayran kaldı

Gaziantep mutfağının muhteşem olduğunu söyleyen Bremzen, “Şimdiye kadar tattığım tatlar bile beni çok etkiledi” dedi.

Lezzetli yemekleri ve damak çatlatan tatlılarıyla Türkiye'nin gastronomi alanında önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep, dünyaca ünlü mutfak yazarı Anya Von Bremzen'i ağırlıyor. Gaziantep'e has yemek ve tatlıları keşfetmek için kente gelen Bremzen, gezisine Türkiye'nin ilk kadın mülteci sanayicisi Emel Shamma'yı ziyaret ederek başladı. Shamma'nın lokum imalathanesine gelen Bremzen, ünü tüm dünyayı saran Türk lokumunu tattı. Gaziantep mutfağının muhteşem olduğunu aktaran Bremzen, birçok farklı lezzetin Türk lokumunda buluşabildiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'de sanayici olan Shamma'nın hayat hikayesini dinleyen Bremzen, hem Türk lokumuna hem de Shamma'nın azmine hayran kaldı.

“Yürek sızlatan bir göç hikayesi”

Türk lokumunu çok sevdiğini ifade eden Bremzen, lokumun kaliteli yapıldığı zaman çok harika bir lezzet ortaya çıktığını vurguladı. Bu ziyaretiyle lezzetli lokumları keşfetmiş olduğunu söyleyen Bremzen, “Kalitesiz lokumlarda olabiliyor ama lokum harika bir lezzet. Emel hanımın yürekleri sızlatan bir göç hikayesi var. Ama hikayenin sonunun başarıyla sonuçlanmasından çok mutlu oldum. Bende yıllar önce Amerika'ya göç ederken Moskova'da benzer şeyler yaşadım. Çok zor günler geçirdim. Ardından başarılı hikayelerin arkasında düştüm. Emel hanımın hikayesi ve yaptıkları beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

Gaziantep mutfağını muhteşem olarak nitelendiren Bremzen, “Ciddi derecede yemek ve tatlı çeşitliliği var. Gaziantep gastronomisi çok ilgimi çekiyor. Şimdiye kadar tattığım tatlar bile beni çok etkiledi. Gaziantep'te tatlı olarak en çok katmeri, yemek olarak ise kebabı seviyorum” dedi.