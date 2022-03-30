Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı, Pistoletto'nun “Üçüncü Bahçe” eseri, Karkamış'ta sergileniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Karkamış Kazısı Türk-İtalyan ekibi iş birliğinde Karkamış Arkeopark girişinde Michelangelo Pistoletto'nun “Üçüncü Bahçe” adlı sanat eserinin açılış töreni için geri sayım başladı.

Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Karkamış'ta yapılan arkeolojik kazılarda bulunan Hitit ve Roma dönemine ait taşlarla oluşturulan “Üçüncü Bahçe” eseri, 8 Nisan 2022 Cuma günü saat 10:00'da Karkamış Arkeopark girişinde düzenlenecek açılış töreniyle görücüye çıkıyor.

Pistoletto'nun güçlü görsel ve duygusal etkiye sahip ‘Üçüncü Bahçe' eseri için kazı evinden çıkan taşlar 30 metre uzunluğundaki eserin formu ile birleşti. Tarihi taşlardan oluşan bu eserin içerisine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından insanın duyu organlarına hitap eden limon çamı, lavanta, taflan ve biberiye ekilerek sembolün bölgeye kattığı görselliğe güç kazandırıldı.

Üçüncü bahçe nedir

Birinci ve ikinci bahçe arasındaki kaynaşmayı temsil eden ‘Üçüncü bahçe' insan ırkının hayatta kalmasını sağlamak için gerekli olan yeni bir gezegensel uygarlık düzeyine geçişi sembolize ediyor. Üçüncü Bahçe, herkesi küresel vizyonda kişisel sorumluluk almaya yönlendiren büyük efsane' olarak tanımlanırken "Bahçe" terimi, eski Farsçada "korunan bahçe" anlamına geliyor. Matematiksel sonsuzluk işaretinin yeniden yapılandırılması olan Üçüncü Bahçe sembolü, birbirini takip eden üç daireden oluşurken iki dış daire, aralarında doğa ve yapaylığın da bulunduğu tüm çeşitlilikleri ve çatışmaları temsil ediyor. Ayrıca merkezi olan, karşıt dairelerin birleşmesiyle de yeni bir insanlığın üretkenliği resmediliyor.

İlçenin turizm potansiyelini ve cazibesini artıracak kazı çalışmaları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bologna Üniversitesi iş birliğinde yapıldı.