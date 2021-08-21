Dünya'nın en İddialı Sivil Ar-Ge Programı “Ufuk Avrupa” için “Proje Yazma Eğitimi” HKÜ'de Başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğiyle, Gaziantep'teki 4 üniversitenin akademisyenlerine ERA-NET, COST ve AB-Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı'na başvuru yapma ve proje uygulama kapasitesi kazandırılmasına yönelik olarak "Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitimi" verildi.

Temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyen, 2021-2027 yılları arasında uygulanacak ve 95.5 milyar Euro hacmindeki bütçesiyle Dünya'nın en iddialı sivil Ar-Ge programı olan “Ufuk Avrupa” Programı için Proje Yazma Eğitimi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz tarafından verildi.

Araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği programa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola da katıldı.

“Ufuk Avrupa' programına büyük önem veriyoruz”

HKÜ olarak Ufuk Avrupa programına büyük önem verdiklerini ve buradan alacakları bütçe ile nitelikli Ar-Ge çalışmaları yapmak istediklerini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversitemizden daha fazla ‘nitelikli Ar-Ge projesi' hazırlanıp sunulmasını hedefliyoruz. Gaziantep'teki ve Avrupa'daki üniversitelerle de ortaklıklar yapmak ve birlikte başarmak istiyoruz. Bu hedefe yönelik olarak, İKA desteği ile Ufuk Avrupa projesi yazma eğitimleri düzenliyoruz. ‘Teknik Destek' kapsamında 3 aylık zaman dilimini kapsayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile Ufuk Avrupa Programı'nın bileşenleri, proje planlama-hazırlama aşamaları, proje yazma stratejileri, konsorsiyum oluşturma, Ar-Ge kontratlarının yönetimi konularında akademisyenlerimize eğitim verilecek, ayrıca yürürlükteki çağrılara yönelik olarak en az 1 proje hazırlanmasında danışmanlık yapılacaktır. 24 Haziran 2021 tarihinde başvuruya açılan programa, bölgemizden ve üniversitemizden azami sayıda ve nitelikli proje sunulmasında hepimize büyük görevler düşüyor. Katılımcılara, İpekyolu Kalkınma Ajansı'na ve Ufuk Avrupa projesi yazma eğitiminin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, etkinliğin faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitimleri, 80 Saat, haftada 2 gün olmak üzere 10 hafta sürecek.