Dünyanın halısı görücüye çıktı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) işbirliğinde düzenlenen "DOMOTEX Turkey Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" 29 bin metrekarelik alanı dolduran yerli ve yabancı 203 firmayla, 12. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

“En büyük teşekkürüm sektörde faaliyet gösteren firmalarımıza” diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'i ve dolayısıyla Türkiye'yi dünyanın halı üretim merkezi yaptıkları için tüm çalışanlarını ve işverenlerini tebrik ederek, “Başarıyı halı gibi ilmek, ilmek dokudukları için, bizi gururlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Onlar, dünyadaki halı ihracatının lideri olurken, Türkiye halı üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştirirken, 22 bin kişiye iş kapısı olurken, yan sektörlerle oluşturdukları sinerji sayesinde kent ekonomisine katkı sunarken Bizim gibi kurumlara da onları parlatmak, önlerindeki taşları temizlemek düşüyor. 12 yıldır düzenlediğimiz bu fuar ile de tüm dünyaya “halıda güç bizde” diyoruz. Kentimizin güvenli, modern, tarih dolu, lezzetli bir kent olduğu mesajını her platformda veriyoruz” dedi.

Sektörde çok güzel işler yaptıklarını ve güçlü olduklarını dile getiren Başkan Yıldırım, bu gücü uzun vadede sürdürülebilir kılmak için eksiklerin üzerine giderek, halının kg fiyatını ve kar marjını yükseltmeleri gerektiğini belirtti. Yıldırım ayrıca, artık bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelen endüstri 4.0'a halı sektörünü de entegre etmelerinin şart olduğunu söyledi.

“Ekonomik değer oluşturmanın tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz”

“Gaziantep Ticaret Odası olarak refah için, kalkınma için ekonomik değer oluşturmanın tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz” diyen Yıldırım, ekonomik değer oluştururken sosyal bir değer de oluşturmak gerektiğini ve bu yıl fuara sosyal sorumluluk boyutu kattıklarını söyleyerek, “Fuar katılımcısı firmalarımız adına Gaziantep Otizm Vakfı'na bağışta bulunarak, otizmli çocukların hayatlarına dokunmak istedik. Fuarımızın sosyal sorumluluk boyutunu bir gelenek haline getirerek, her yıl kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı fuarımızın ayrılmaz bir parçası yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pazarlamada markalaşmada yetersiziz”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan dünya halı ticaretinin yaklaşık 16 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade etti. Kaplan, sektördeki rekabetin avantaja dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Pazarlamada ve markalaşmada yetersiziz. Sektörün yüzde 60'ını il olarak yapıyoruz ama dünyada marka olarak sattığımız ürün sayısı 1 ya da 2 gibi az bir rakamdır. Bizim fason üretimden markalaşarak üretim yapıp pazarlamamız gerekiyor” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise halı sektörünün tüm girdilerinin dolar üzerinden olduğunu ifade ederek, "Bu uzun vadede sektöre ciddi zarar verecek bir şeydir. Bunun önüne geçmemiz gerekir. Markadan, tasarımdan kazanmamız lazım. Maliyetlerini aşağıya çekecek şeyler yapmamız lazım ki bu özelliği olan sektörleri yaşatabilelim. Birbirimizin moralini bozacak işler de yapmayalım. Siyasal nedenlerle insanlar birbirini eleştirebilir ama özellikle birbirimize karamsarlık aşılamamamız gerekiyor. Ticaret çok hassas bir iş" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de yaptığı konuşmada Türkiye genelinde sanayi işletmelerinin yüzde 3'ünün Gaziantep'te bulunduğunu belirterek, Gaziantep'in 1950 yılından sonra gerçekleşen büyük sanayi hamlesiyle bugünkü üretim seviyesine ulaşarak, Türkiye ve bölge için model bir kent olduğunun altını çizdi.

Büyükdede ayrıca, Gaziantep'in ülkemiz adına model ve örnek bir kent olduğunu söyleyerek, bölgenin gelişmesinde lider bir konumda olduğunu ekledi.

Almanya Hannover'de düzenlenen DOMOTEX Halı Fuarı'na dikkat çeken Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak yaptığı konuşmada, “Gaziantepli halıcılarımız Almanya'da bizim göğsümüzü kabarttı, büyük bir gurur yaşattı. Bugün burada da görüyoruz ki bu başarı devam ediyor. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise fuarların Gaziantep'in potansiyeline katkılar sağladığını vurgulayarak, “Gaziantep'in diğer illerden hatta ülkelerden farkı en kaliteli ürünü en ucuza üretme ve pazarlama şansı. Bu rekabet üstünlüğünü ülkemizin, şehrimizin, insanlarımızın hizmetine sunmamız lazım” diye konuştu.

30 Nisan'a kadar devam edecek ve binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak fuarın açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekilleri Derya Bakbak, Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Güner Dağlı, Büyükelçi Adnan Keçeci, Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.