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Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Nizip KOM Grup Amirliği ve Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Şanlıurfa D-400 yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 2205 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili İran uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

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