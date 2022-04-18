İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 10 kilo 500 gr kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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