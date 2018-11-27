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Durdurulan araçtan çalıntı malzemeler ele geçirildi

Gaziantep’te kent merkezindeki Kavaklık Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve arama yapılan bir araçta farklı yerlerden çalınmış çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te kent merkezindeki Kavaklık Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve arama yapılan bir araçta farklı yerlerden çalınmış çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Polis ekiplerinin şüphe üzerine Kavaklık Mahallesi'de durduğu araçta 3 adet torba içerisinde yaklaşık 50 - 60 kilogram ağırlığında elektrik kablosu, 3 adet dolu kömür torbası, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet testere ve 1 adet çekiç ele geçirildi. Olayla ile ilgili M.A.H ve A.A. isimli şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar sonrası yakalanarak gözaltına alındı. "Evden hırsızlık" suçundan haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanmalarına müteakip cezaevine teslim edildi.

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