İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 667 gram esrar ve 865 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 667 gram esrar ve 865 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Gümüştekin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 667,36 gram kalıp haline getirilmiş taş esrar ve 856 uyuşturucu hap ele geçirilirken, otomobilde bulunan M.A. ve R.F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.F.A tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.