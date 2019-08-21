Durmuş, Şahinbey'in tesislerini gezdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Durmuş'a Şahinbey ilçesindeki tenis sahaları hakkında bilgi verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası için Gaziantep'e gelen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'u ağırladı. Tahmazoğlu, Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde ulusal ve uluslararası turnuvaların düzenlenebileceği tenis kompleksi ile ilgili Durmaş'a bilgi verip istişarede bulundu.

“Spor için güzel düşünceleri destekliyoruz”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle güzel spor alanları oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Kendisini belediyecilik anlamında ve sporcu kimliğiyle yakından takip ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde çok güzel spor alanları yapmış. Bu spor alanları içerisinde tenis için alanlar oluşturulacak. Biz de bunun için birlikte incelemelerde bulunduk. Mehmet Tahmazoğlu sporun gelişmesi için çocukların okula başlamadan önceki sürecinden üniversiteye kadar olan güzel düşüncelerini görünce spor adamı olarak kayıtsız kalmadık. Spor için muhteşem alanlar oluşturmuş. Buraya yapılacak tenis kompleksiyle ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlenebilir. Bu sayede Gaziantepli gençlerimizde dünyanın her yerine açılabilecek bir kapı oluşacak. Biz de Türkiye Tenis Federasyonu olarak başkanımızın bu güzel düşüncelerini destekliyoruz” diye konuştu.